Можно ли вылечить косоглазие у детей

Косоглазие (страбизм) — это офтальмологическое заболевание, которое характеризуется отклонением одного или обоих глаз от прямого положения. В нормальном состоянии изображение попадает в центр сетчатой оболочки каждого органа зрения и сливается в единую картинку. Однако при заболевании мозг как будто бы «выключает» косящий глаз, чтобы избежать двоения картинки, из-за чего зрительный центр показывает только то изображение, которое воспринимается здоровым глазом.

Детский страбизм может привести к перманентному снижению зрения из-за поступления в мозг искаженных сигналов. Чтобы не допустить развития амблиопии, важно своевременно скорректировать это состояние и восстановить нормальную работу обоих глаз. Для этого необходимо с раннего возраста проходить регулярные обследования у офтальмолога.

Детское косоглазие встречается у 7% новорожденных и у 10% детей в возрасте от одного до трех лет. Распознать его родители могут, если ребенок часто падает или натыкается на предметы, так как у ребенка нарушена пространственно-зрительная ориентация.

В возрасте 4–5 лет малыш уже способен сам пожаловаться взрослым на то, что у него «двоится» в глазах.

У детей до года родитель может заметить легкое косоглазие, которое не является патологией, так как зрительная функция малыша еще не сформировалась окончательно. Приблизительно к 6–7 месяцам ось глаза обычно выравнивается, и ребенок начинает нормально фокусировать зрение на конкретных объектах.

Причины косоглазия у детей

Причин у этого заболевания может быть много. Причинами недуга у ребенка в возрасте одного года и старше могут стать следующие факторы:

наследственность (наличие родственников с аналогичной патологией);

осложнения после инфекционных болезней (скарлатина, дифтерия, корь);

гипоксия плода и другие проблемы во время родов;

черепно-мозговые травмы;

онкология нервной или зрительной системы;

травмы глаз;

чрезмерные нагрузки на органы зрения; тяжелые соматические заболевания;

психологические травмы и частые стрессы;

астигматизм, близорукость, дальнозоркость и другие причины.

Способы лечения косоглазия

Современная медицина позволяет полностью восстановить остроту зрения и избавиться от косоглазия у ребенка дошкольного возраста. Ранняя диагностика позволит обойтись без хирургического вмешательства.

Лечение выбирают в соответствии с типом заболевания и наличием сопутствующих патологий. В первую очередь ребенку назначают оптическую коррекцию, которая позволяет сохранить зрение на текущем уровне и предупредить осложнения. В дополнение к этому обычно выписывают соответствующие очки.

САЛОН ОПТИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ БИНОККИО

✅Большой выбор оправ

✅Очковые, контактные линзы

✅Ежедневный прием врачей-офтальмологов

✅Собственная мастерская

✅Игровая зона